Inaugurato il Polo Archivistico Faentino. Patrimonio che copre oltre un millennio di storia

Ieri si è tenuta a Faenza l’inaugurazione del Polo Archivistico Faentino, un evento che ha richiamato la partecipazione di circa un centinaio di persone, desiderose di conoscere questa nuova risorsa per la città.

"Il Polo Archivistico Faentino – spiega la nota – si distingue come un modello unico a livello nazionale grazie alla sua capacità di riunire in un unico spazio la Sezione di Archivio di Stato, l’Archivio del Comune e l’Archivio dell’Unione della Romagna Faentina. Questa sinergia è stata realizzata grazie a una convenzione stipulata nel dicembre 2021 tra il Comune di Faenza e l’Archivio di Stato di Ravenna. L’edificio, che si estende su circa 1.000 metri quadrati, è stato concepito per assicurare la conservazione di un patrimonio documentale che copre oltre un millennio di storia, avvalendosi di più di 7 chilometri lineari di scaffalature".

Dal 26 maggio, il Polo Archivistico e la Sezione di Archivio di Stato apriranno al pubblico. Gli orari sono stati pensati per permettere consultazioni sia al mattino che al pomeriggio: il martedì entrambi gli istituti saranno accessibili dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; il mercoledì e il giovedì sarà aperto il Polo Archivistico Faentino dalle 8.30 alle 13; il venerdì, sarà aperta la sola Sezione di Archivio di Stato dalle 8.30 alle 13.30. Si consiglia la prenotazione per accedere ai servizi.