Inaugurazione nuovo centro di diagnostica

Si svolgerà domani, sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 11, l’evento di inaugurazione del nuovo centro di diagnostica per immagine di ultima generazione, realizzato presso il Salus Medical Center di via Concordia a Lugo. All’interno del centro trovano spazio dispositivi per la Risonanza Magnetica aperta e di Radiologia Digitalizzata. Contemporaneamente sarà presentato il nuovo centro Salus Medical Center 2 costituito da piscina, palestra riabilitativa, poliambulatori con varie specialità compresa la medicina dello sport e la diagnostica posturale. Alla cerimonia saranno presenti anche rappresentanti dell’Azienda sanitaria e le autorità.

m.s.