Incantano i fuochi d’artificio Sguardi al cielo di Marina

Il cielo di Marina di Ravenna si è illuminato la sera di Ferragosto grazie ai fuochi d’artificio, spettacolo al quale hanno assistito migliaia di persona. La Festa del Mare, organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna con il sostegno di operatori e realtà della località, non è finita con lo spettacolo pirotecnico. L’evento proseguirà fino a domani, offrendo una varietà di attività e intrattenimento per tutti. Gli stand in piazza saranno pronti ad accogliere i visitatori con la doppia offerta di terra e di mare. Continuano anche i mercatini in piazza e l’intrattenimento musicale nell’arena di Marinara.