Incarico per rimuovere i relitti

I relitti delle tre ‘sorelle russe’ appartenute al colosso Gazprom e delle due anonime chiatte sono ancora lì, affondati nella melma del canale Piomboni, con le ancore calate, ancora una gomena è legata a una ‘bitta’ di cemento da anni franata e pure lei affondata nel fango. Ma non resteranno ancora per molto. Tutto attorno fervono i lavori per il nuovo hub portuale: la linea di costa lungo cui si trovano i cinque relitti coincide con quella parte della penisola Trattaroli che in futuro diventerà il grande piazzale del Nuovo Terminal Container. Ove giacciono i relitti e anche nella punta estrema della penisola, il cosiddetto ’triangolo’, non sono previsti, al momento, lavori, però non sono neppure esclusi, ma solo se e quando i fondali del porto canale saranno a meno 14,50 e potranno permettere la movimentazione delle super portacontainer così da rendere remunerativo l’ulteriore intervento. D’altronde è la stessa Terminal Container Ravenna fin d’ora ad avanzare l’idea di attrezzare anche quel ‘triangolo’ con due banchine, una sul Candiano, l’altra sul canale Piomboni, proprio dove ora si trovano i relitti, fino a saldarsi con quelle esistenti. La rimozione delle ‘carrette’ potrebbe avvenire in tempi abbastanza ristretti. L’Autorità Portuale ha infatti recentemente affidato alla ditta milanese Tecon srl l’incarico di predisporre i progetti per la rimozione delle tre ‘sorelle’ russe ovvero le motonavi di grosse dimensioni Orenburg Gazprom, Vomv-Gaz e Nicolaev.

L’incarico, che comporterà una spesa di 134mila euro, è stato affidato sulla base della manifestazione di interesse che la Tecon aveva avanzato dopo la pubblicazione, ad agosto, di un bando esplorativo al quale aveva risposto anche la ditta Fagioli (che già aveva recuperato il relitto più inquinante e pericoloso, la Berkan B) la quale poi ha rinunciato. La decisione dell’Autorità portuale di procedere a rimuovere i relitti è conseguente anche alle relazioni presentate dai Piloti del porto, dal Nucleo subacqueo della Guardia costiera e dal Rina (Registro navale) dalle quali emerge come le lamiere degli scafi siano non solo aggrediti dalla ruggine, ma si stiano paurosamente assottigliando e già ci siano segni di cedimento strutturale e che, come tali, costituiscano pericolo per la navigazione. Il costo per rimuovere i tre relitti (ma rimarranno gli altri due, sia pure di più piccole dimensioni) sarà elevato, ma per metà sarà finanziato dall’apposito fondo nazionale per il recupero delle numerosissime ‘carrette del mare’ abbandonate nei porti italiani, istituito con la legge di bilancio del 30 dicembre 2020. Il ministero delle Infrastrutture ha recentemente indicato in quasi due milioni di euro il contributo per il solo recupero della motonave Orenburg Gazprom.

Carlo Raggi