Figlia incassa la pensione della madre morta per 10 anni (e gira in Mercedes): truffa da 120mila euro

Ravenna, 19 agosto 2025 - Per ben 10 anni ha continuato ad incassare, mensilmente, la pensione sociale di anzianità della madre deceduta, incassando indebitamente circa 120mila euro.

Stiamo parlando della figlia 66enne, residente nel ravennate, di una signora scomparsa nel 2015. A far emergere la vicenda sono state le indagini dei militari del Gruppo Ravenna della Guardia di Finanza che, su segnalazione dell’Inps e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno ricostruito il meccanismo fraudolento, denunciando la donna, che risiede nel ravennate, per ‘truffa aggravata ai danni dello Stato’. E’ infatti emerso che l’indagata provvedeva sistematicamente al ritiro degli accrediti che, in assenza di comunicazioni sull’avvenuto decesso, venivano periodicamente eseguiti dall’ente previdenziale sul conto cointestato con la madre.

Gli accertamenti dei finanzieri sono stati, quindi, ulteriormente approfonditi, rivelando anche la presentazione, da parte dell’indagata, di false certificazioni sull’esistenza in vita della pensionata che, in realtà era stata sepolta all’estero, presso un cimitero situato nei luoghi di origine, ossia in Marocco. L’incrocio tra i dati anagrafici effettivi e i flussi bancari originati dai citati accrediti non dovuti, ha poi consentito di quantificare la somma percepita indebitamente in circa 120 mila euro, determinando l’emissione, da parte del Tribunale di Ravenna, di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato al recupero delle somme illecitamente sottratte all’istituto previdenziale.

Pertanto, oltre alla denuncia, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro del denaro e di una ‘Mercedes’ intestata alla donna. L’operato dei Finanzieri testimonia il ruolo di polizia economico-finanziaria diuturnamente svolto dal Corpo nella ricerca e nella repressione degli illeciti che, minando l’integrità dei pubblici bilanci, pregiudicano anche la corretta destinazione delle relative risorse.