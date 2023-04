Incendi a Barbiano di Cotignola (Ravenna): raid nella notte

Barbiano di Cotignola (Ravenna), 29 aprile 2023 - La notte scorsa i Vigili del Fuoco di Lugo sono intervenuti sia nella frazione cotignolese di Barbiano sia in via Provinciale Felisio alle porte di Lugo, per tre incendi di natura dolosa.

A Barbiano, ad essere preso da mira è stato un cumulo di rifiuti abbandonati a ridosso di un cassonetto situato in via Caduti della Libertà, a un centinaio di metri dal cimitero. Rogo che ha parzialmente annerito lo stesso cassonetto.

Danni invece decisamente più ingenti nella centrale piazza Alberico Il Grande, dove le fiamme hanno gravemente danneggiato, mettendolo fuori uso, lo sportello bancomat della filiale di Credit Agricole Italia.

Un terzo incendio è divampato nei pressi di un cassonetto situato in via Provinciale Felisio, nel confinante territorio comunale di Lugo. In tutte e tre le circostanze sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo che in breve tempo hanno estinto le fiamme, vedendoli tuttavia impegnati per un paio d’ore, da poco dopo le 3 fino alle 5 circa.

Sui tre episodi indagano i Carabinieri della Compagnia di Lugo e i loro colleghi della Stazione di Cotignola.