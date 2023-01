Incendiava i campi: "Incapace di intendere"

Aveva appiccato incendi a due campi di Solarolo, con una motivazione singolare: creare una cortina di fumo per poter sfuggire a persone dalle quali si sentiva inseguito. Ora l’uomo, un 48enne originario di Castel San Pietro, che all’epoca fu ristretto in carcere a Forlì, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere dallo psichiatra Roberto Zanfini, incaricato dal Tribunale di compiere una perizia psichiatrica, illustrata ieri mattina davanti al Gup Andrea Galanti. Il piromane sarà processato a fine febbraio con rito abbreviato, che la difesa – avvocati Carlo Benini e Martin Benini – aveva chiesto condizionandolo, appunto, a una valutazione delle condizioni mentali dell’imputato.

Le fiamme erano state appiccate il 20 giugno a Solarolo, in momenti diversi e con più azioni. In particolare, il 48enne aveva dato fuoco alle spighe, mature e prossime alla trebbiatura, con un accendino: prima a un appezzamento coltivato a orzo e poi a un altro campo coltivato a grano duro. In entrambi i casi i roghi si erano propagati per otto ettari complessivi, intaccando anche a una tettoia, gabbie e altre attrezzature, rendendo lo spegnimento particolarmente difficoltoso. Il raccolto era andato completamente distrutto per un danno di alcune migliaia di euro.

Tentando di spiegare quel gesto l’uomo aveva parlato di persone che lo perseguitavano e dalle quali aveva tentato di difendersi appiccando appunto il fuoco e aprirsi così una via di fuga. In origine, tuttavia, aveva offerto un’altra versione dei fatti, sostenendo di non averlo fatto apposta, di essere inciampato e

di aver combinato un disastro per colpa di quella sigaretta che

proprio non ce la feceva a non fumare, sebbene stesse attraversando campi coltivati, con le

spighe che gli arrivavano alla vita. A ogni modo la Procura ritiene l’uomo un piromane, che volontariamente ha appiccato il fuoco. Ciò in ragione di due elementi: la presenza di due punti di innesco, in altrettanti campi coltivati, e il ritrovamento nelle vicinanze di una bottiglietta con liquido infiammabile, rinvenuta in una delle aziende agricole coinvolte. I proprietari dei campi andati in fumo, due fratelli faentini, si erano già costituiti parte civile.

