Incendiava le auto in sosta. Indagato un diciannovenne. Era l’incubo della Zalamella

È accusato di avere dato fuoco a due auto in sosta, facendo temere il peggio agli abitanti dei palazzi attorno. Ma del suo breve curriculum, a soli 19 anni anni, fanno parte anche aggressioni e ricoveri in Trattamento sanitario obbligatorio. Il giovane era diventato l’incubo della zona di via Zalamella. Nei giorni scorsi è stato raggiunto da un decreto di citazione a giudizio per danneggiamento seguito da incendio, ed è tutelato dall’avvocato Massimo Martini. Fatti che risalgono alla notte del 27 marzo 2022 quando, utilizzando un accendino azionato sulla vaporizzazione di un deodorante spray infiammabile, aveva appiccato il fuoco a una Seat Leon e a una Polo che erano in sosta rispettivamente nelle vie Borghi e Loreta, a un centinaio di metri l’una dall’altra. L’incendio rischiò di propagarsi alle case adiacenti, pericolo che fu scongiurato dall’intervento dei vigili del fuoco allertati dagli stessi residenti. Un episodio per il quale finirono subito nel mirino alcuni giovani, tra cui l’odierno indagato, già protagonista di gesti vandalici.

La Polizia locale di Ravenna indaga su diversi episodi che lo vedono coinvolto. Lo scorso settembre il giovane era stato oggetto di un esposto degli abitanti del condominio in cui risiede, in ragione del disturbo della quiete e della sicurezza degli stessi, che a più riprese avevano segnalato urla e schiamazzi notturni provenienti dal suo appartamento.

Successivamente raggiunto da una richiesta di Tso – Trattamento sanitario obbligatorio -, il 20 ottobre era stato condotto con l’ambulanza in ospedale. Qui, alzatosi di scatto dalla barella, per guadagnare la fuga aveva affrontato gli agenti della Locale, con spintoni, calci e tirate di capelli, per poi armarsi di un paio di forbici, brandite pericolosamente prima di essere bloccato e ammanettato.

l. p.