Incendio a Russi Fiamme in una casa Pompieri in azione

Incendio ieri in un’abitazione di via Molinazzo a Russi. Intorno alle 14.15 è arrivata una chiamata ai vigili del fuoco per un rogo in una casa sulla strada per San Pancrazio, dove si pensava fossero anche presenti persone e dunque è stata inviata un’ambulanza che per fortuna non è servita. Sul posto sono intervenuti pure carabinieri e agenti della Polizia locale di Russi. I vigili del fuoco, arrivati con due squadre per sette uomini, hanno lavorato per alcune ore. Ingenti i danni alla struttura a causa delle fiamme che si sono sviluppate, in particolare, in due stanze al piano terra. Ancora al vaglio le cause dell’incendio.