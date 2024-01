Incendio al casolare, un ustionato. In corso indagini dei carabinieri

Un casolare in fiamme, una persona ricoverata al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena e un’indagine dei carabinieri in corso. È questo il bilancio dell’incendio sviluppatosi ieri mattina in un casolare di via Pozze, nel territorio di Castel Bolognese. In quella zona, a circa due chilometri dalla via Emilia e a meno di un chilometro dalla via Casolana, collegata da via Giovannina sorgono alcune case isolate e alcune aziende agricole.

È in un podere, dove sorge una casa colonica grande ma vuota con annesso capannone, che ieri mattina poco prima delle 8.30 alcune persone hanno notato colonne di fumo fuoriuscire dalle finestre. I vicini delle case confinanti, quindi, si sono preoccupati e hanno contattato immediatamente il proprietario, allertando la macchina dei soccorsi. Sul posto infatti si sono precipitate tre squadre di vigili del fuoco da Faenza, Imola e Lugo con mezzi antincendio, i carabinieri della Stazione di Castel Bolognese e della Compagnia di Faenza, un’ambulanza, un’auto medicalizzata, e anche la Polizia locale della Romagna Faentina. Le operazioni di spegnimento delle alte fiamme, con tanto di colonne di fumo visibili a qualche centinaio di metri di distanza, hanno impegnato i soccorritori fino al pomeriggio.

"I locali dove si sono sviluppate le fiamme – racconta una vicina –, avevano una scala centrale all’interno dello stabile collegata al tetto, una ‘torretta’ che è crollata". Una persona, un uomo italiano ultraquarantenne che si trovava da solo all’interno della struttura quando si è propagato l’incendio, è stato tratto in salvo ma a causa di qualche ustione riportata alla faccia e alle mani è stato trasferito e poi ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Sulle cause dell’incendio sono in corso rilievi effettuati dai vigili del fuoco. Questo però non è l’unico interrogativo su cui stanno indagando i carabinieri. Lì infatti sorgerebbe (il condizionale in questo caso è d’obbligo), un’attività agricola, ma stando a quanto si apprende i terreni sono coltivati conto terzi, e l’uomo ustionato non avrebbe avuto con l’azienda rapporti di natura lavorativa. Per questo motivo ieri è intervenuto per un sopralluogo anche il personale della medicina del lavoro dell’ambito territoriale di Ravenna dell’Ausl Romagna, ma ovviamente saranno prima di tutto i militari dell’Arma a dover far luce sui contorni di una vicenda che appare complessa.