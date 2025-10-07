Incendio al petrolchimico: "Verificare cause e revisionare gli impianti di sicurezza"

L’incendio all’isola 16 del petrolchimico, avvenuto sabato mattina, riporta al centro l’allarme sicurezza nello stabilimento: è quanto denuncia, in una nota la Filctem-Cgil ravennate e regionale secondo cui si tratta del quarto episodio in poco più di un anno: dopo la fuga di propano a marzo, l’incendio al reparto Sol nel 2024 e l’incidente che ha coinvolto un elettricista di una ditta in appalto nell’agosto scorso.

A giudizio del sindacato, gli incidenti si sarebbero registrati in "un contesto di disinvestimento che porta carenze di personale, esternalizzazioni e appalti", con l’assunzione recente anche di personale interinale in Rsi, "che non può avere le competenze e la formazione necessaria".

La Filctem teme inoltre che l’incendio diventi il pretesto per chiudere definitivamente la produzione di Sbr, gomma sintetica ancora richiesta dal mercato, come già accaduto negli stabilimenti di Brindisi e Priolo.

Il sindacato chiede una revisione di tutti gli impianti antincendio dello stabilimento, il ripristino delle linee danneggiate, tutele per il personale delle ditte in appalto e assunzioni per rafforzare la squadra di emergenza. "Se davvero Eni titolare della struttura, crede che ci sia un futuro per la chimica italiana, questo è il momento di dimostrarlo".