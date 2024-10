Incendio al terminal. Maxi gru va a fuoco mentre sposta cereali

Una gru ha preso fuoco ieri pomeriggio in via Baiona: momenti di paura ma nessuno è rimasto ferito. Verso le 17,30 una maxi gru sulla banchina del terminal Ifa, di fianco alla Marcegaglia, stava scaricando cereali dalla stiva di una nave (la A Line) per immagazzinarlo quando il gruista si è accorto del fumo.

A prendere fuoco è stata la sala macchine: immediatamente il gruista ha lanciato l’allarme e sono arrivati i soccorsi.

Sul posto sia via terra che via acqua sono arrivati i Vigili del fuoco con due botti e con la motobarca per spegnere il rogo da più parti. Sono arrivati anche due rimorchiatori a supporto. Dopo un lungo lavoro l’area è stata messa in sicurezza e la nave che trasportava i cereali è stata spostata al terminal Eurodocks.