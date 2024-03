Ravenna, 16 marzo 2024 – Paura nella notte per un incendio che ha devastato un capannone e danneggiato una casa. Le fiamme sono divampare in via dello Scolone, nella campagna ravennate, prima dell’alba.

I vigili del fuoco intervengono per spegnere un incendio scoppiato all'alba nel ravennate

Le fiamme avvistate dagli automobilisti che hanno lanciato la segnalazione erano altissime. Sul posto i vigili del fuoco di Ravenna, Cervia e Forlì e il 118. Nei tre occupanti dell’abitazione nessuno pare sia rimasto ferito.

Notizia in aggiornamento