Incendio ad Alfonsine, le fiamme si propagano a un contatore del gas: strada chiusa

Alfonsine (Ravenna), 14 ottobre 2023 – Con l’ausilio di una motosega elettrica stava tagliando il tronco di una palma situata nel cortile dell’abitazione di un amico, quando l'attrito della lama ha innescato l'incendio della corteccia della pianta. Incendio che, complice il gran secco che si protrae ormai da svariate settimane, si è poi propagato alla tubazione di un vicino contatore del gas, dal quale si è a sua volta sprigionata una fiamma che per diversi minuti ha raggiunto un’altezza di oltre quattro metri.

L’episodio, che ha visto protagonista (suo malgrado) un uomo, si è verificato oggi intorno alle 17 in via Torretta, nel territorio comunale di Alfonsine, in una zona in aperta campagna situata circa a metà strada tra quest’ultima località e Voltana.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervia (la squadra di Lugo ed i colleghi di Ravenna erano impegnati altrove), che rimarranno sul posto fino a quando personale che fa capo ad Hera avrà effettuato uno scavo, per poi procedere con un intervento di intercettazione del gas. Un tratto di almeno un paio di chilometri di strada (comprendente parte di via Torretta e parte di via Stradone Bentivoglio) è stato chiuso al traffico dal personale della Polizia Locale della Bassa Romagna.