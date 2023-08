Incendio alla Docks Cereali Nessun ferito, molti danni

Un incendio è divampato attorno alle 5 di ieri in uno stabilimento del porto, quello della Docks Cereali, principale terminal per lo sbarco di cereali del Mediterraneo. Secondo le prime informazioni, il rogo si è innescato - per ragioni ancora al vaglio - da un nastro trasportatore a vari metri di altezza per poi propagarsi ai silos circostanti. La conseguente colonna di fumo, a un certo punto era visibile anche da vari chilometri di distanza.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 12.30 per estinguere le fiamme. Oltre a squadre da Ravenna e da Cervia, alle operazioni hanno partecipato anche i distaccamenti di Comacchio, Forlì e Rimini, una motovedetta della capitaneria di porto e i rimorchiatori con i cannoni d’acqua antincendio che pescano dal portocanale Candiano. Non sono stati segnalati feriti ma solo danni alle cose.

Tre mesi fa il medesimo sito portuale era stato interessato da un altro incendio. In quell’occasione a prendere fuoco era stata una tettoia di carico sulla quale una ditta esterna stava svolgendo lavori di manutenzione. All’interno dell’ampio capannone non erano stivati in quel momento cereali. Le fiamme avevano portato alla formazione di una colonna di fumo nero che aveva suscitato apprensione in quanto visibile in tutta l’area portuale e oltre. L’incendio era stato domato in pochi minuti grazie all’intervento del personale interno e dei vigili del fuoco. Dai primi rilievi, non erano emerse emissioni significative nell’ambiente. Ma un operaio, sempre cosciente, era stato ricoverato in ospedale per avere inalato fumo. Una volta spento l’incendio, il terminal era tornato operativo. Il pm Angela Scorza in quel momento di turno, aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose e incendio a carico di ignoti. Anche il pm di turno ora, Francesca Buganè Pedretti, potrebbe aprire analogo fascicolo ma solo in relazione all’incendio. In ogni modo, tre mesi fa tra le ipotesi al vaglio, quella che la scintilla fosse partita da una manovra di saldatura.

Docks Cereali è uno dei principali terminal del porto e sorge su un’area complessiva di circa 215 mila metri quadri. Dispone di una banchina di 650 metri con un pescaggio di 10,5 metri. La capacità di stoccaggio dei cereali è di circa 400 mila tonnellate. Il suo terminal è un magazzino doganale autorizzato all’immagazzinamento di merci.