Incendio alla don Minzoni. Deciso lo stop per altri due giorni. Si tornerà a scuola lunedì

Il problema arriva soprattutto dal fumo che ha impregnato i locali. E così quello che avrebbe dovuto essere lo stop delle lezioni per almeno 24 ore, si è allungato a oggi e domani. Per lunedì si vedrà. Così ha deciso il Comune per la scuola media Don Minzoni di via Cicognani interessata martedì sera da un incendio partito da un’area esterna e via via propagatosi all’interno. Palazzo Merlato ha fatto sapere che proseguono i lavori di messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali: per la settimana che viene tuttavia saranno forniti ulteriori aggiornamenti.

Circa la zona di innesco, al momento sono pochi i dubbi: le fiamme si sono cioè originate da una pallet di legno che sorreggeva rifiuti (mascherine e flaconi di gel igienizzanti, eredità del periodo covid). Nessuna certezza invece su quale possa essere stata la scintilla scatenante: un dubbio, questo, che troverà forse soluzione all’interno del fascicolo aperto dal pm Silvia Ziniti. Una volta chiarito come mai quei rifiuti in attesa di raccolta fossero stati radunati in quello specifico punto, bisognare appurare se le fiamme si siano originate da un non meglio definibile incidente naturale. Oppure se, come delineato da alcune ipotesi, qualcuno possa avere lanciato sulla catasta (un metro cubo circa di roba) un oggetto incandescente come un mozzicone di sigaretta o un fiammifero. Certo: un gesto mirato a dare fuoco alla scuola, appare al momento decisamente fuori scala. E’ più probabile che qualcuno, dopo avere scavalcato la recinzione (che in effetti si presenta incurvata alla sommità), abbia commesso una sciocchezza finendo con il coinvolgere l’interno dalla struttura. In passato (qualche anno fa) si verificò anche il caso di un senzatetto il quale, dopo avere scavalcato, aveva allestito proprio in quel punto un bivacco di fortuna.

Tuttavia non sembra affatto combaciare con lo scenario di martedì scorso quando verso le 18.30 le fiamme, dopo avere intaccato le tapparelle, sono scivolate all’interno della struttura provocando i danni maggiori - per decine di migliaia di euro - all’aula di musica. Strumenti distrutti e agibilità compromessa (anche se si pensa magari di fare inizialmente suonare gli studenti nell’ampio atrio).

A questo punto toccherà alla relazione tecnica dei vigili del fuoco chiarire se di fenomeno naturale, evento colposo o addirittura incendio doloso si sia trattato.

