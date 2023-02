Incendio all’Antarex, chiesta l’archiviazione

Esistono indizi "fortemente suggestivi di una responsabilità". E tuttavia "non sono gravi, precisi e concordanti". Vuoi perché le prime dichiarazioni dei due indagati non sono utilizzabili, vuoi perché la "natura dolosa dell’incendio" è stata dedotta per "mera esclusione di altre condotte colpose". Da ultimo, uno dei due accusati al momento delle fiamme "si trovava certamente a Milano". Sono le ragioni che il pm Silvia Ziniti ha portato per chiedere l’archiviazione del fascicolo aperto per il rogo divampato la notte del 26 gennaio 2022 all’interno di un capannone di via Proventa a Faenza nel complesso industriale in leasing alla ditta manfreda Antarex Arredamenti (la quale nell’inchiesta figura come parte offesa). Due gli indagati in concorso per incendio e per fraudolento danneggiamento di beni assicurati: sono i legali rappresentanti delle società Atim srl ed Emiro Holding sa. Sulla strada dell’archiviazione, i due si sono ritrovati l’opposizione presentata da Axa Assicurazioni spa la quale ha chiesto al gip imputazione coatta ritenendo di avere subito una frode assicurativa. A questo punto si è in attesa che il giudice fissi la conseguente udienza per ascoltare le parti e decidere. Lo scenario di un gesto volontario, era stato introdotto dall’ingegnere Carlo Dall’Oppio incaricato dalla procura per fare...