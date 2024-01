Incendio all’ospedale di Lugo, pazienti trasferiti

Lugo (Ravenna), 17 gennaio 2024 – Un principio di incendio si è sviluppato nella notte tra martedì e mercoledì in un locale all'ospedale di Lugo. Erano circa le 3.30 quando nei locali del Pronto Soccorso, in particolare da un bagno per disabili si è propagato del fumo.

Ad accorgersene sono stati gli operatori sanitari presenti che sono immediatamente intervenuti con l'ausilio di un estintore. Le fiamme non sono state originate da un guasto tecnico o corto circuito: la causa del principio d'incendio sarebbe, secondo una prima ricostruzione, dolosa. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale compagnia e la Polizia. Per via del fumo e per controlli alcuni pazienti presenti in quel momento negli spazi della struttura sanitaria al momento dei fatti sono stati trasferiti all'ospedale di Ravenna e Faenza o all'interno di altri reparti dell'ospedale. Nessuno si trova in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora indagando sull’accaduto.

Al momento dell’incendio erano presenti nell’area del Pronto soccorso 15 persone. Tutte, eccetto una già dimessa al domicilio, sono state trattenute in osservazione anche per verificare eventuali effetti da esalazioni da fumo.

Al momento, per permettere la pulizia e un adeguato ricambio d’aria dei locali, il Pronto soccorso è stato temporaneamente trasferito all’interno dei locali dell’ex Utic.

Entro la mattinata è previsto il pieno ritorno alla normalità