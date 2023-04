Incendio all’Università Fuori uso l’elettricità a Scienze Ambientali Trasferiti i materiali

È stato molto probabilmente un corto circuito a innescare l’incendio che ha distrutto la centrale elettrica che alimenta la sede del Corso di Laurea in Scienze ambientali, in via Sant’Alberto 63. Le fiamme non hanno procurato danni immediati rilevanti, ma la necessità di sostituire l’apparato elettrico, creerà disagi all’attività universitaria, tant’è vero che dirigenti e tecnici dell’Alma Mater si sono messi al lavoro già nella giornata di ieri. L’episodio è accaduto ieri mattina, verso le 6. A notare il fumo che si alzava dal magazzino vicino alla strada, è stata una guardia giurata impegnata nei controlli di routine. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sono state subito spente e si è capito immediatamente che, a subire i danni maggiori, era stata la centrale elettrica che consente la distribuzione dell’energia elettrica nelle aule di Scienze ambientali e, soprattutto, nei laboratori.

Il problema maggiore riguarda, infatti, i freezer dove sono conservati i materiali biologici utilizzati per l’attività di laboratorio degli studenti. Alcune di queste sostanze devono stare a meno 20 gradi. I tecnici dell’università si sono subito messi al lavoro, valutando in un primo tempo di reperire velocemente un gruppo elettrogeno, in attesa della nuovo impianto elettrico. Difficile trovare in fretta un macchinario della potenza necessaria per alimentare uffici, aule e laboratori con tanto di frigoriferi. Già ieri, è quindi iniziato un primo trasferimento dei materiali conservati negli ambienti che non sono più alimentati da energia elettrica, ad altri laboratori presenti nell’attiguo istituto agrario, che fa capo ad un’altra centrale elettrica. Oggi, invece, altri campioni che necessitano di essere conservati in frigoriferi verranno trasferiti al Centro ricerche di Marina di Ravenna. Sempre oggi, verranno spostati nei laboratori dell’istituto agrario le strumentazioni scientifiche. Come detto, l’incendio non ha intaccato il resto dell’edificio e, quindi, le aule sono fruibili, salvo il non piccolo dettaglio della mancanza di corrente che impedisce l’utilizzo dei computer. Con l’imminenza delle festività pasquali appare difficile riparare il danno in pochi giorni anche se va considerato che l’attività didattica verrà a breve sospesa fino alla prossima settimana per consentire agli studenti di trascorrere le festività in famiglia.

l.t.