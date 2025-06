Spaventoso incendio distrugge 9 auto vicino a un parco acquatico: danni per 150mila euro

Conselice (Ravenna), 29 giugno 2025 – E’ di otto auto ridotte letteralmente ad una carcassa unitamente ad una nona gravemente danneggiata, il bilancio di un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, questa mattina poco prima delle 10 a Conselice, in un terreno utilizzato come parcheggio, situato nei pressi del parco acquatico Acquajoss.

Le carcasse delle auto dopo l'incendio scoppiato in un'area adibita a parcheggio a Conselice

Alla luce di una prima stima i danni oscillerebbero tra i 120 e i 150 mila euro. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti da Lugo, da Ravenna e da Imola, oltre ai carabinieri della Compagnia di Lugo e ad un’ambulanza.