Incendio Ravenna, due auto a fuoco in un parcheggio: s’indaga

Auto a fuoco in via Baiona

Ravenna, 16 gennaio 2022 - I carabinieri stanno indagando su un incendio che domenica notte ha distrutto due auto parcheggiate in via delle Industrie, alle porte di Ravenna. A dare l'allarme sono stati i residenti, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme.

Gli inquirenti stanno aspettando la relazione dei vigili del fuoco per capire la natura delle fiamme. I mezzi bruciati sono due vecchie auto ferme da molti mesi: l’ipotesi del dolo a scopo ritorsivo o minatorio appare al momento poco probabile a anche se le condizioni meteo di domenica notte - nebbia fitta e dunque alta umidità - di per sé non agevolano l’innesco di roghi accidentali.