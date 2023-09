Incendio nell’azienda che produce carbonella

Bagnacavallo (Ravenna), 19 settembre 2023 – Sono diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti questa mattina, martedì, in via Abbadesse alle porte di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, per domare un incendio divampato in un’azienda specializzata nella produzione e vendita di carbonella per uso domestico e professionale.

Rogo che, per cause in corso di accertamento, è divampato vicino a una catasta di legna. La richiesta di intervento al 115 è scattata poco dopo le 11.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del vicino Distaccamento di Lugo unitamente ai colleghi della centrale operativa di Ravenna.

Per circoscrivere la zona si è reso pure necessario il supporto di ulteriori mezzi giunti a Bagnacavallo sia dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Medicina (Bo) che dal Distaccamento di Portomaggiore in provincia di Ferrara.

lu. sca.