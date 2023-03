Incendio a Bagnacavallo: fiamme e paura nella scuola dell'Infanzia 'Arcobaleno'. Bambini evacuati

L'intervento dei Vigili del Fuoco (Scardovi)

Bagnacavallo (Ravenna), 6 marzo 2023 – Momenti di paura, oggi pomeriggio intorno alle 15 a Bagnacavallo, a causa di un incendio divampato nei locali della cucina della scuola dell’Infanzia ‘Arcobaleno’, situata in viale della Repubblica.

Fiamme che sarebbero ‘partite’ a seguito del cattivo funzionamento di un’asciugatrice. Se si esclude il trasporto in ospedale di una collaboratrice che nel tentativo di estinguere l’incendio con l’ausilio di un estintore ha inalato del fumo, non si segnalano per fortuna conseguenze alle persone.

Nel rispetto del protocollo i piccoli ospiti della struttura sono stati fatti evacuare dalle insegnanti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Faenza e di Lugo, è intervenuta un’ambulanza unitamente ai tecnici dell'Asl, al personale del Comune di Bagnacavallo e alla Polizia Locale della Bassa Romagna.