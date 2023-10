Villa Pianta, incendio nel capannone: colonna di fumo visibile da decine di chilometri

Villa Pianta (Ravenna), 5 ottobre 2023 - E’ visibile da diversi chilometri di distanza la densa colonna di fumo nero (foto), sprigionatosi oggi intorno alle 15 a seguito di un grosso incendio divampato in un capannone situato a lato della statale 16 Adriatica (che in quel tratto assume il nome di via Reale), circa a metà strada tra Villa Pianta di Alfonsine e il ponte della Bastia (alle porte di Lavezzola). Sul posto sono presenti diversi mezzi dei vigili del fuoco provenienti sia dal Distaccamento di Lugo che dalla centrale di Ravenna. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Al momento non si segnalano per fortuna feriti.