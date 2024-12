Incendio in casa a Sant’Alberto, madre e figlia riescono a scappare

Ravenna, 7 dicembre 2024 – Paura nella mattinata di oggi, sabato 7 dicembre, intorno alle 6 in via Rivaletto a Sant’Alberto. Per cause al vaglio, infatti, è scoppiato un incendio in una casa dove erano presenti madre e figlia. Le due donne sono riuscite a scappare quando le fiamme sono arrivate al secondo piano e hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno soccorso una delle due donne che lamentava un’ustione a un braccio, i vigili del fuoco al lavoro per ore per spegnere l’incendio e bonificare l’area e i carabinieri per i rilievi.