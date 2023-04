Ravenna: incendio in casa nella notte, Daniele Ballardini muore asfissiato

Ravenna, 31 marzo 2023 – A quell’ora stava probabilmente dormendo. Le fiamme lo hanno colto nel sonno. Ma ciò che lo ha ucciso, non è stato direttamente il fuoco bensì il fumo che si è sprigionato.

Così nella notte tra mercoledì e ieri all’interno della sua abitazione di Mandriole, è deceduto Daniele Ballardini nato 66 anni fa a Fusignano.

I vigili del fuoco sono partiti per spegnere le fiamme poco prima delle 2.30 con una squadra, un’autobotte e un carro-aria. E sono rientrati quando non erano ancora le 7. Sul posto sono giunti inoltre i carabinieri e gli operatori del 118. Come disposto dal pm di turno Antonio Vincenzo Bartolozzi, l’immobile è stato sequestrato in attesa della relazione dei vigili del Fuoco sull’accaduto alla quale potrebbe seguire una consulenza per determinare le cause esatte sia del rogo che della morte del 66enne. Intanto la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo (l’ipotesi del dolo è quindi stata scartata).

La casa è sotto sequestro

L’uomo – separato – si trovava da solo nell’abitazione. Secondo quanto finora emerso, le fiamme potrebbero essersi innescate a partire dallo sgabuzzino-caldaia della casa (un edificio a un piano separato dalle altre case), là dove l’uomo talvolta – come riferito da alcuni vicini – si recava per fumare.

Naturalmente ciò non significa che questo possa avere costituito l’innesco del rogo. Non si escludono cioè altre piste. In ogni caso, ad accorgersi dell’accaduto è stato un giovane vicino di origine magrebina: dato che, per via del Ramadan, aveva mangiato tardi, è uscito nel cuore della notte a gettare la spazzatura: e lì si è accorto del fumo, ha allertato i soccorsi e, assieme alla moglie a un altro giovane, ha aperto la porta dell’abitazione a fuoco: il 66enne era sull’ingresso, lì caduto forse nel disperato tentativo di guadagnare l’uscita (potrebbe pure avere provato a chiamare i soccorsi).

A quel punto i tre lo hanno trascinato fuori ma era ormai esanime. L’uomo, descritto come gentile e benvoluto dal vicinato, lascia due figlie.