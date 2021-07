Milano Marittima, 26 luglio 2021 - Pomeriggio di apprensione a Milano Marittima: un incendio si è infatti sviluppato nella pineta, ed è di origine dolosa. Le indagini e le operazioni di bonifica sono durate alcune ore e le fiamme hanno colpito il tratto di pineta in corrispondenza delle ultime traverse della località, distruggendo 3mila metri quadri di sottobosco. L’incendio ha una...

Milano Marittima, 26 luglio 2021 - Pomeriggio di apprensione a Milano Marittima: un incendio si è infatti sviluppato nella pineta, ed è di origine dolosa. Le indagini e le operazioni di bonifica sono durate alcune ore e le fiamme hanno colpito il tratto di pineta in corrispondenza delle ultime traverse della località, distruggendo 3mila metri quadri di sottobosco. L’incendio ha una matrice dolosa poichè sono stati individuati quattro inneschi al momento dell’intervento di spegnimento e lo confermerebbero anche i primi rilievi compiuti sul posto dalle forze che sono intervenute per mettere in sicurezza l’area colpita.

L’incendio si è sviluppato nei pressi della XVIII traversa per proseguire in direzione Savio nella parte più interna, fortunatamente non a ridosso delle case che la costeggiano.

L’area coinvolta è stata stimata in circa 3.000 metri quadrati di sottobosco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nelle fiamme. L’incendio è divampato attorno alle 16.28 e lo spegnimento ha richiesto l’intervento di 18 vigili del fuoco accompagnati da otto automezzi di cui due autopompe, una autobotte e cinque mezzi antincendio fuoristrada. A questi, vanno aggiunti i mezzi e gli uomini che sono immediatamente intervenuti sul luogo, dei Carabinieri della stazione di Milano Marittima, dei carabinieri forestali, della polizia locale di Cervia e infine i volontari AIB della protezione civile.

Alle 19.16 è iniziato il cosiddetto ‘minuto di spegnimento’ con il quale è stato concluso l’intervento.

Si ricorda che, oltre al grave danno alla pineta, a possibili danni a persone e cose, nella pineta di Milano Marittima sono presenti residui bellici risalenti alla seconda guerra mondiale e azioni di questo tipo potrebbero causare danni molto gravi. Le indagini sono in corso e saranno svolti tutti gli accertamenti necessari per determinare le cause e risalire ad eventuali autori dell’episodio che avrebbe dato origine alle fiamme.

Ilaria Bedeschi