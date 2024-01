Incendio doloso, paura all’ospedale di Lugo

]Attimi di paura, fiamme e un denso fumo nero che si è propagato all’interno di un bagno per l’utenza con disabilità all’interno dell’area retro triage del Pronto Soccorso di Lugo. L’episodio, pare di natura dolosa, è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3,30. Un principio d’incendio che solo grazie alla prontezza del personale medico e sanitario presente in quel momento è rimasto tale. Mediante l’utilizzo di estintori il provvidenziale intervento degli operatori in servizio ha evitato il propagarsi delle fiamme negli spazi circostanti. Immediatamente allertati sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo e un mezzo antincendio del comando provinciale di Ravenna.

Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri del comando di Lugo e il personale della polizia di Stato, intervenuti per il supporto e per i rilievi del caso. L’origine dell’incendio infatti sarebbe di origine dolosa in quanto secondo quanto riportato da Ausl Romagna in una nota diramata nella giornata di ieri le fiamme non sono state originate da un guasto tecnico o da un corto circuito. All’interno dell’Unità Operativa in quel momento vi erano 15 pazienti come ha specificato il direttore del presidio ospedaliero Paolo Tarlazzi: "Si è prodotta una colonna di fumo e anche per la polvere dell’estintore utilizzato si è resa necessaria in una prima fase l’evacuazione di tutto il Pronto Soccorso e il trasferimento dei pazienti che avevano qualche criticità a livello respiratorio".

In particolare "una paziente anziana e con problematiche di base è stata trasferita a scopo cautelativo presso il PS di Ravenna, un trasferimento legato alla possibilità eventuale di accedere al centro per le terapie iperbariche", mentre il resto degli utenti presenti "sono stati gestiti all’interno della struttura di Lugo. Alcuni sono stati trasferiti all’interno dei reparti ospedalieri". Tutte le persone presenti, eccetto una dimessa al domicilio, sono state trattenute in osservazione anche per verificare eventuali effetti da esalazioni da fumo. Nello specifico "sono stati ricoverati tre pazienti, due in medicina d’urgenza e uno nella terapia semi-intensiva - prosegue Tarlazzi -. Abbiamo dato poi indicazioni di inviare le ambulanze presso i PS di Ravenna e di Faenza".

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilevamenti e le indagini sono state affidate e condotte dai Carabinieri. Già dalla prima mattinata è stata ripristinata l’agibilità dei locali del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Il pronto soccorso in ogni caso è stato trasferito durante tutto l’arco della mattinata all’interno dei locali dell’ex Utic per permettere la pulizia e un adeguato ricambio d’aria dei locali interessati. Ieri mattina infatti gli operatori della ditta delle pulizie e gli operai addetti alla manutenzione hanno isolato la zona ripulendo i locali e procedendo con la messa in sicurezza dell’area adiacente al bagno interessato dall’atto incendiario. L’operatività del PS è stata quindi ripristinata già nel pomeriggio.

Nei locali sono presenti le telecamere dell’impianto a circuito chiuso di videosorveglianza, e i militari dell’Arma dovrebbero già aver individuato l’autore del gesto. Non sono al momento noti però i motivi e soprattutto se l’evento sia stato cagionato volontariamente e con l’ausilio di sostanze acceleranti. In ogni caso i danni sono stati ingenti.