Incendio e paura nel palazzo, quattro intossicati

Quattro persone sono rimaste intossicate in modo non grave in un incendio scoppiato verso le 14 in un edificio popolare di via Fornarina, a Faenza. Le fiamme, precedute da un’esplosione, si sono propagate da un garage e hanno interessato piano terra e primo piano. I disagi hanno coinvolto una quarantina di abitazioni, su cui sono in corso verifiche dei vigili del fuoco, costringendo all’evacuazione un centinaio di persone. Il sindaco Isola ha spiegato che "sono state attivate le procedure per fornire assistenza e individuare sistemazioni alternative per chi non potrà rientrare a casa".