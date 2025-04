Incendio, esclusa la pista dolosa. Nel garage il disastro, tutto si è fuso

Il rogo che nella giornata di venerdì ha investito i sotterranei del condominio socioresidenziale di via Fornarina, conosciuto da tutta la città come la ‘ex Casbah’, ieri ha presentato il suo vero volto a chi si è affacciato lungo la rampa di garage che conduce dal livello della strada a quello interrato. L’entità della distruzione è impressionante: appare difficile credere che venerdì siano potute emergere in superficie appena alcune colonne di fumo, mentre poche decine di centimetri più sotto le fiamme avvolgevano auto, scooter, muri, sciogliendo tutto quello che incontravano per decine e decine di metri. Un residente teme che parte del fumo sprigionato dal rogo sia entrato nel sistema di ricircolo dell’aria: "La notte tra venerdì e sabato avrei voluto passarla a casa, ci era stato detto che era possibile rientrare – spiega il giovane –. Abitando ai piani superiori mi sentivo tranquillo, ma ho resistito in casa appena un’ora: il sistema di ricircolo dell’aria immagino fosse completamente invaso dal fumo. Ero distante dal rogo una decina di metri eppure era come se il fumo si sprigionasse dalla mia stessa stanza. Sono scappato, ho passato la notte a casa di mia sorella".

È sul retro, alle spalle della facciata dell’edificio su via Fornarina, che l’entità del disastro diventa palese: quello che era l’accesso per le auto appare completamente annerito dal fumo, mentre già sull’ingresso si presentano alcuni dei frammenti che ricoprono come uno strato il fondo del garage. Calcinacci, parti di auto disciolte e rigurgitate lontano dalle fiamme, la stessa pavimentazione, tutto si è come fuso in unico magma indistinguibile. Dal soffitto, solcato da tubature esplose, colano alcuni rivoli d’acqua. "Guardate quell’auto – indica uno dei residenti – è irriconoscibile, completamente annerita dalle fiamme". Solo la sagoma del logo della casa produttrice appare vagamente distinguibile in quello che sembra un colossale mattone di cenere. Più in là quella che sembra una semplice sbarra di ferro è in realtà ciò che rimane di uno scooter, l’ossatura di metallo che corre all’interno del muso e si biforca all’altezza del manubrio: le manopole dei freni sono l’unico elemento a testimonianza del suo passato; tutto il resto, dalle gomme al motore fino agli elementi della copertura, si è completamente dissolto.

Osservando l’estensione dell’incendio appare incredibile che il rogo sia avvenuto mentre all’esterno venivano captati appena alcuni rumori, riferiti come dai residenti come "tre scoppi". Le esplosioni, al di sotto del fabbricato, è ipotizzabile siano state molteplici. Ancora più impressionante, oltre all’odore insopportabile che si ripresenta ogni qualvolta una corrente d’aria si insinua fra i materiali incendiati, è lo stato in cui si presentano i muri: del calcestruzzo non è rimasta che l’anima interna di metallo. Intere pareti, per metri e metri, sono andate disciolte come travolte dalla lava. "Lo scenario è lo stesso in gran parte dei sotterranei – spiega una ragazza che abita nello stabile – ora ci troviamo sul retro, ma le stesse scene le vedremmo anche se ci affacciassimo al di sotto dei locali che si trovano sulla facciata, lungo via Fornarina". Proprio qui le autorità hanno disposto la chiusura precauzionale di alcuni ambienti, oggi circondati dalla banda bianca e rossa.

Filippo Donati