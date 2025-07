Incendio a Ravenna, fiamme dal condizionatore in via Lolli: donna salvata dai vigili del fuoco

Ravenna, 2 luglio 2025 – Paura nella tarda mattinata per un incendio scoppiato in una palazzina di via Colombo Lolli a Ravenna, dalle parti del quartiere San Rocco. Erano circa le 12 quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ravenna sono arrivate le chiamate di un vicino e di un passante che vedevano fiamme e fumo uscire da un appartamento al piano terra della palazzina di via Lolli. Il fumo poi si è alzato alto ed era visibile anche da altre zone della città.

Subito i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un’autobotte e un altro mezzo, oltre al funzionario tecnico di servizio, per un totale di otto uomini che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme, mettere in salvo le persone presenti all’interno della palazzina e bonificare l’area. In particolare, al piano terra era presente una signora anziana, mentre al primo piano c’erano alcune persone che sono state accompagnate fuori dall’edificio con le maschere per evitare che inalassero il fumo che aveva invaso le scale dell’edificio. Per fortuna questo ha permesso che non ci fossero conseguenze per le persone presenti, anche se sul posto era stata inviata un’ambulanza.

Per quanto riguarda l’edificio il piano terra, quello cioè dove si è sviluppato l’incendio a causa di una scintilla partita dal condizionatore, è stato dichiarato inagibile, considerando che il fuoco si è propagato alle suppellettili del soggiorno e il fumo l’ha invaso. Nel luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile, una Volante della questura di Ravenna e gli uomini della Polizia locale per dirigere il traffico.