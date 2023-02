Incendio in appartamento Evacuato palazzo in centro

Paura nel primo pomeriggio di ieri in pieno centro a Faenza. Intorno alle 14.40, infatti, è scoppiato un incendio in una palazzina a tre piani, al civico 7 di piazza San Francesco.

I testimoni in prima battuta hanno parlato di un boato, probabilmente originato dall’esplosione di una caldaia collocata al terzo piano. I vigili del fuoco, allertati dai residenti, sono intervenuti prontamente per domare le fiamme nella cucina dell’appartamento al piano più alto dell’edificio che è stato evacuato. I residenti in strada osservavano le operazioni che hanno visto impegnati due squadre di pompieri per sette uomini, tra quelli arrivati dal vicino Distaccamento di Faenza e quelli dalla centrale di Ravenna con autopompa e furgone aria con i respiratori.

Secondo una prima dei danni, il rogo ha devastato la cucina dell’appartamento al terzo piano della palazzina e parte della sala. Per il resto il fumo ha annerito l’abitazione che è stata dichiarata inagibile. L’intervento dei pompieri è terminato dopo circa tre ore, intorno alle 17.30.

Sul posto, come da richiesta dei vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina che hanno chiuso il tratto di strada in prossimità dell’edificio interessato dall’incendio e gestito la viabilità fino al termine dell’intervento dei vigili del fuoco.