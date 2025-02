Incendio in casa. Persona in ospedale

Attimi concitati ieri pomeriggio a Faenza per un principio d’incendio che si è sviluppato in un condominio del borgo. E’ accaduto tutto poco prima delle 17 all’interno di un appartamento sito al secondo piano di un condominio di via Cesenatico. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza che allertati, si sono precipitati sul posto con un’autopompa e un’autobotte. La squadra provvista di bombole d’ossigeno si è prodigata per mettere in sicurezza il luogo dell’incendio ed una volta raggiunta la cucina dell’appartamento, punto da cui si era propagato un denso fumo, ha avuto ragione delle fiamme. Si è reso necessario anche l’intervento dell’ambulanza per una persona rimasta intossicata dai fumi che è stata trasportata in ospedale. L’intervento si è concluso nel giro di un’ora e non si registrano danni ad altre unità immobiliari.