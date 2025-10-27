Incendio in Marcegaglia. In fiamme cabina elettrica

Paura per un incendio nella serata di sabato. I Vigili del Fuoco di Ravenna, poco dopo le 20 dell’altra sera sono stati chiamati per un rogo scoppiato nello stabilimento della Marcegaglia in via Baiona.

In base a una prima riscostruzione sembra che le fiamme siano partite da una cabina elettrica e da lì si è sprigionata la colonna di fumo nero denso che ha invaso parte dello stabilimento. Le fiamme non hanno però intaccato altre parti dello stabilimento ma sono rimaste circoscritte alla cabina. Non ci sono state persone ferite.

I Vigili del fuoco di Ravenna sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area nella quale il rogo si è sviluppato, un laminatoio nel quale durante l’intervento è stata interrotta la produzione. In poco tempo l’emergenza è rientrata ma la preoccupazione è stata inevitabile anche alla luce dell’incendio ben più serio che meno di un mese fa aveva interessato un capannone della Versalis nell’area del polo chimico di via Baiona, nello specifico la sezione di finitura dell’impianto di produzione della gomma.

Il 4 ottobre le fiamme, scaturite da un essiccatore in funzione, avevano rapidamente avvolto circa dieci tonnellate di prodotto stoccato e dopo diverse ore di intenso lavoro dei Vigili del fuoco, l’incendio era stato domato senza che si registrassero né feriti né intossicati. A spaventare oltre che i lavoratori stessi anche i cittadini era stata una lunga e inquietante colonna di fumo che era rimasta sospesa a lungo sopra l’area industriale.