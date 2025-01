Incendio in officina, il titolare 48enne rimane ustionato

Una mattinata concitata quella di ieri in una officina di Fusignano a causa di un incendio. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che i vigili del Fuoco. Per fortuna le fiamme, che si sono propagate nell’ufficio del titolare, sono state rapidamente domate. L’uomo - un 48enne - è rimasto ustionato ed è stato di conseguenza accompagnato in ospedale a Ravenna. Le sue ustioni si sono rivelate essere di primo grado, cioè non gravi: in caso contrario, sarebbe stato trasferito al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. In ogni caso a scopo precauzionale è stato trattenuto nel reparto di osservazione breve intensiva (Obi). E domani verrà affidato al centro iperbarico per scongiurare ogni eventuale effetto legato a fumi inalati.

Secondo quanto finora emerso, le fiamme - che si sono propagate attorno alle 9 - hanno avuto una causa accidentale. In Italia - secondo i dati della Società Italia Ustioni pubblicati on line - si registrano ogni anno circa 4.000 ricoveri per bruciature. I pazienti con gravi ustioni e conseguenti esiti cicatriziali invalidanti sono circa 2.500 ogni anno; si tratta, per la maggior parte di adulti e anziani: 26% tra i 50 e i 70 anni e 24% sopra i 70 anni. Nel 67% dei casi si tratta di maschi e nel 72% dei casi gli incidenti avvengono nella propria abitazione: nel 34% dei casi la causa è la fiamma e nel 23% l’alcol. Nel 10% dei casi si tratta di incidenti sul lavoro, come quello avvenuto a Fusignano appunto.

Secondo dai Oms, nel mondo le ustioni provocano circa 180mila morti all’anno: la percentuale più alta di casi si registra nei Paesi a basso e medio reddito; in particolare quasi due terzi in Africa e Sud-Est asiatico. Il tasso di decessi infantili da ustioni è più di 7 volte superiore nei Paesi più poveri. In diversi casi ustioni non mortali portano a una prolungata ospedalizzazione, a deformazioni e disabilità spesso con conseguente, anche sociali, gravi. I bambini e le donne sono di solito ustionati in cucina da liquidi caldi. Per gli uomini le cause maggiori sono sul posto di lavoro.