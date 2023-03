Incendio in pineta a Lido di Classe Assolto pescatore romeno

Forse una sigaretta maldestramente lanciata a favore di vento. Di fatto il 16 luglio del 2017 il conseguente incendio aveva distrutto 8.500 metri quadrati di macchia mediterranea nella pineta di Lido di Classe. Ligustri, pioppi neri, olivi di Boemia e roveri per i quali la procura aveva chiesto la condanna a sette mesi di reclusione per uno dei due pescatori romeni – un 35enne domiciliato a Rimini e difeso dall’avvocato Silva Cortesi – accusati di incendio colposo in cooperazione aggravato dal fatto che si era propagato in un’area protetta. Nel primo pomeriggio di ieri il giudice Federica Lipovscek lo ha assolto con la specifica formula, il ‘II comma’, usata qualora si ritenga che la prova sia contraddittoria o insufficiente. Che era quanto in buona sostanza lamentato dalla difesa: ovvero che non ci fosse certezza né sul mezzo attraverso il quale si erano propagate le fiamme (era stato ipotizzato un mozzicone ma il punto di innesco non era stato individuato); né sulla persona che eventualmente avrebbe lanciato la sigaretta ancora accesa (i pescatori presenti sul posto erano in totale tre).

Quel giorno a dare l’allarme, erano stati alcuni passanti. I pescatori romeni si erano adoperati per tentare di spegnere le fiamme: e all’arrivo dei vigili del fuoco, erano ancora sul posto. Qualcuno aveva poi riferito di essere fumatore. Nel procedimento erano risultati inizialmente irreperibili. Poi alla spicciolata sono stati raggiunti entrambi dalle notifiche in tempi diversi. Tanto che per il secondo imputato – un 62nne pure lui domiciliato a Rimini e sempre difeso dall’avvocato Cortesi – il processo partirà a maggio.

a.col.