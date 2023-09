Incendio in pineta, pescatore a processo

Era stato forse un mozzicone di sigaretta lanciato al vento. Di fatto il 16 luglio del 2017 il conseguente incendio aveva distrutto 8.500 metri quadrati di macchia mediterranea nella pineta di Lido di Classe. Ligustri, pioppi neri, olivi di Boemia e roveri per i quali a fronte di una richiesta di condanna a sette mesi di reclusione, nel marzo scorso uno dei due pescatori romeni – un 35enne domiciliato a Rimini e difeso dall’avvocato Silva Cortesi accusato di incendio colposo in cooperazione aggravato dal fatto che si era propagato in un’area protetta -, era stato assolto.

Ieri mattina davanti al giudice Natalia Finzi, è partito il processo per il secondo romeno imputato: un 62enne pure lui domiciliato a Rimini e sempre difeso dall’avvocato Cortesi. Sono stati acquisiti gli atti e tutto è stato rinviato a fine novembre.

Nel precedente processo, la difesa aveva lamentato il fatto che non ci fosse certezza né sul mezzo attraverso il quale si erano propagate le fiamme (era stato ipotizzato un mozzicone ma il punto di innesco non era stato individuato); né sulla persona che eventualmente avrebbe lanciato la sigaretta ancora accesa (i pescatori presenti sul posto erano in totale tre). E in tal senso si era mossa anche la decisione del giudice Federica Liposceck.