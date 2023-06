Incendio in un ricovero attrezzi spento dai Vigili del fuoco

Non ha per fortuna registrato conseguenze a persone (il proprietario si trovava ad alcuni chilometri da casa) l’incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri a Voltana, in un piccolo locale adibito al ricovero attrezzi, situato al piano terra di un’abitazione dalla centrale via Fiumazzo, a pochi metri dall’intersezione con via Margotta. Ad accorgersene intorno alle 13.30, dopo aver visto fuoriuscire del fumo bianco e aver udito un paio di esplosioni, sono state alcune persone che risiedono nei pressi, le quali hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. In attesa del loro arrivo, sono intervenuti i carabinieri di Voltana. Nel frattempo, provenienti dalla zona di Mezzano dove si stavano recando per il vasto incendio nell’area di stoccaggio rifiuti, sono giunti sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Faenza.

lu.sca.