Incendio in una palazzina. Evacuati e 25 intossicati, due ancora al centro iperbarico

Ieri mattina i residenti della palazzina di via Tommaso Gulli 112 all’angolo con via Aquileia, evacuata dalla tarda serata di martedì a causa di un incendio e dichiarata inagibile, erano ancora intenti a recuperare abiti e altri oggetti in attesa di trovare sistemazione. Rispetto ai numeri della notte – 25 intossicati, tra cui alcuni bambini – la situazione è lievemente migliorata. Ma due persone che hanno respirato molto fumo si trovano ancora al centro iperbarico per cure con ossigenoterapia, altrettante sono ricoverate in ospedale a Ravenna, otto in pronto soccorso in attesa di essere visitate mentre una decina hanno trovato sistemazione temporanea presso la scuola Montanari, dove in due aule vuote sono state allestite brande con coperte. Nella palazzina, abitata da diversi cittadini stranieri, vivono in tutto 16 famiglie e un totale di circa 50 persone. L’allarme è scattato intorno alle 23 di martedì, per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco uno scooter che si trovava nello scantinato.

L’incendio che si è sviluppato ha prodotto una grande quantità di fumo, che in poco tempo ha è salito attraverso la tromba delle scale, invadendo l’intero edificio. Le famiglie dei primi piani sono riuscite a mettersi in salvo da sole, per quelle del terzo e quarto piano è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre da Ravenna e Cervia, autobotte e mezzi con bombole di ossigeno. Quasi tutti, chi più chi meno, hanno respirato fumo e per 25 di loro si è deciso il trasporto in pronto soccorso. Sul posto anche pattuglie di polizia locale, polizia di stato, carabinieri e, soprattutto, diverse ambulanze del 118 necessarie per il trasferimento degli intossicati. Dichiarata inagibile per la notte, il provvedimento ieri è stato mantenuto almeno per gli alloggi dei piani bassi in quanto il calore salito dagli scantinati ha gravemente danneggiato solai e pavimenti. In attesa del ripristino sono stati messi in campo Acer e servizi sociali.

"Ero in casa, al secondo piano, quando ho sentito un forte odore di bruciato – racconta un’anziana –, quando ho aperto la porta d’ingresso la mia dirimpettaia gridava a tutti di uscire. Ho spento tutto, preso chiavi e cellulare e sono scesa in strada".

Ecco una testimonianza dal terzo piano: "Alle 23 mia figlia ha chiamato dal palazzo di fronte, dicendo che c’era il fuoco e di uscire. Ma appena ho aperto la porta le scale erano invase dal fumo, mi sono richiusa dentro e sono andata alla finestra a respirare. Ringraziamo i vigili del fuoco che sono arrivati poco dopo, con le torce perché non c’era più la luce, e ci hanno fatti uscire". "Il mio unico pensiero era per mio figlio – il racconto di una mamma che vive ai piani alti –, ora stiamo bene ma la paura è stata tanta. Lui è ancora molto spaventato".

l. p.