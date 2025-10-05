Incendio in uno stabilimento che produce gomma. La nube di fumo fa paura, ma per i tecnici non è tossica

Grande allarme ma nessun rischio per la popolazione dopo l’incendio di ieri allo stabilimento Versalis di Ravenna: i tecnici Arpae (l’agenzia regionale per l’ambiente) hanno registrato valori di inquinanti ampiamente al di sotto della soglia di sicurezza. L’incendio ha interessato una linea di produzione di gomma non attiva nello stabilimento del polo chimico ravennate, provocando un’alta colonna di fumo nero, visibile da buona parte della città. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, già in tarda mattinata l’incendio era sotto controllo. Le fiamme sono rimaste contenute nel perimetro dell’azienda e nell’unico capannone coinvolto. Nessun ferito né intossicato. I fumi, secondo quanto riferisce Arpae, inizialmente erano sospinti verso il mare, poi l’intensità del vento è diminuita facendoli restare sopra la zona industriale.