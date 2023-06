Incendio nella notte Appartamento in fiamme per un cortocircuito Muore una 63enne

Si è svegliata nel cuore della notte, nell’appartamento già avvolto dal fumo. Ha chiamato l’assistente domestica che la seguiva, ma che non viveva con lei, e le ha raccontato quello che stava succedendo. Pochi minuti e quel fumo sono diventate fiamme, e in men che non si dica è stato troppo tardi: Manuela Zanutto, 63 anni, non è riuscita a scappare in tempo dalla sua casa, un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in via Santucci. Ha provato ad andarsene, ma quando i vigili del fuoco l’hanno portata via era tardi e in ambulanza è stato riscontrato il decesso, probabilmente per arresto cardiocircolatorio: si ritiene che abbia perso i sensi nel tragitto verso la porta d’uscita. A metterla in difficoltà probabilmente anche la disabilità motoria di cui soffriva da anni, e che la costringeva a spostarsi con un deambulatore. Proprio per questo spesso durante il giorno la aiutava un’assistente, la stessa che la 63enne ha chiamato quando ha visto il fumo, che vive altrove e che si è precipitata sul posto dopo la telefonata.

A chiamare i vigili del fuoco è stato un vicino verso le 2.30. Sul posto anche le volanti della polizia di Stato. Le fiamme erano alte e i pompieri hanno lavorato duramente per assicurarsi che in casa non ci fossero altri. A causa della notte già di per sé caldissima e dell’incendio, un vigile del fuoco è stato portato al Pronto soccorso dopo un mancamento: niente di serio, non è ferito e già a fine mattinata è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni di riposo. Dalle prime ricognizioni l’ipotesi ritenuta più plausibile è che a causare l’incendio sia stata una ciabatta elettrica, da cui sarebbe partito un cortocirtuito. Durante la notte l’intera palazzina è stata evacuata, poi i residenti sono in buona parte rientrati a casa: inagibile solo il piano inferiore a quello in cui è avvenuto l’incendio. "Mia madre si è svegliata alle 3.30 – racconta Michele Mini, titolare della macelleria e gastronomia di fronte –. I vigili del fuoco poi ci hanno chiesto un bicchier d’acqua, so che è stata una notte impegnativa per loro. La vittima la conoscevo, veniva spesso: una persona riservata".

Nella zona di via Santucci del resto tutti conoscevano Zanutto, che viveva sola nell’appartamento andato in fiamme. Fino a qualche anno fa con lei c’era anche la madre, poi deceduta. "La famiglia era originaria di Jesolo, in Veneto, lei però viveva qui da sempre – ricorda Emanuele Balella alla tabaccheria di via Santucci –. Ci siamo rimasti malissimo stamattina quando abbiamo saputo. Una persona gentilissima". Anche al bar Pontino era una cliente fissa: "Veniva tutti i giorni, la conoscevano tutti".

Sara Servadei