Incendio oggi a Villa Pianta (Ravenna): densa colonna di fumo visibile a chilometri

Villa Pianta di Alfonsine (Ravenna), 12 ottobre 2023 – Secondo incendio in pochi giorni a Villa Pianta, in provincia di Ravenna.

Sono diversi i mezzi dei vigili del fuoco, tra cui l’autoscala e un’autobotte della capienza da 25mila litri, intervenuti questa mattina (giovedì) tra Villa Pianta e il ponte della Bastia (foto), in territorio comunale alfonsinese, a causa di un rogo che da circa le 7 sta riducendo in cenere un ingente quantitativo di balle di paglia accatastate all’esterno di un’azienda agricola situata in via Reale Lavezzola, nome che assume in quel tratto la statale 16 Adriatica.

La densa colonna di fumo grigio è visibile da diversi chilometri di distanza. Le cause del rogo sono corso in accertamento. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Alfonsine.