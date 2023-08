Incendio oggi a Ravenna, scoppia ancora un rogo a Brisighella

Ravenna, 14 agosto 2023 – E' scoppiato un nuovo incendio tra San Cassiano e San Martino sulle colline di Brisighella, stessa zona dell'incendio del primo agosto scorso che era stato domato dopo un intenso lavoro dei Vigili del Fuoco.

Non pare collegabile al precedente essendo ormai trascorsi più di 10 giorni, fortunatamente le piste aperte in altura la volta scorsa stanno consentendo ai vigili del fuoco di tenere sotto controllo l'incendio.

E comunque rimarranno in zona anche tutto oggi per spegnere tutti i focolai. Stanno operando e indagando anche i Carabinieri Forestali per accertare le cause.