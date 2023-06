Incendio rifiuti Mezzano, continua l’allarme: “Non uscite di casa se c’è odore di fumo”

Mezzano (Ravenna), 21 giugno 2023 - Il preoccupante incendio di ieri nell’area di stoccaggio temporaneo di rifiuti di Mezzano è ora 'gestito', come si dice in gergo. I Vigili del fuoco, insieme con personale di Hera, stanno provvedendo a portare via il materiale che non è bruciato e stanno continuando con le operazioni di spegnimento. La situazione è in lento miglioramento, ma le operazioni richiederanno comunque ancora diversi giorni.

Questo è il motivo per cui permane l'allerta del Comune: "E' opportuno, per tutta la popolazione di tutto il territorio comunale, quando il vento spira verso le abitazioni e di conseguenza si avverte odore di fumo, evitare al massimo gli spostamenti, quindi non uscire di casa e tenere le finestre chiuse". Al momento Apae sta monitorando i valori dalla qualità dell'aria con centraline fisse e strumentazione mobile.