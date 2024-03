Incendio nella notte, fiamme e paura: palazzina evacuata

Russi (Ravenna), 10 marzo 2024 – Paura nella notte per un incendio scoppiato in una palazzina in piazza Baccarini a Russi, sede al piano terra della pizzeria ‘La vecchia Napoli’. Erano da poco passate le 4.30 quando le fiamme sono divampate, subito è scattato l'allarme e sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118.

Per fortuna nessuno è stato ferito, un paio di condòmini, lievemente intossicati, sono stati portati all'ospedale di Ravenna. La palazzina è stata evacuata