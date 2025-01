Vasto incendio alla Sopred di Ravenna, distrutti magazzini e macchinari: “Dieci giorni per spegnerlo”

Ravenna, 2 gennaio 2024 – Sono ore drammatiche per la Sopred, cooperativa agricola di via Sant’Alberto, tra Ca’ Bosco e San Romualdo, dove un vasto incendio è divampato alle 14.30 del 31 dicembre. Le fiamme hanno aggredito e distrutto due capannoni dell’azienda, specializzata in foraggi disidratati e nell’erba medica, e ancora ieri continuavano a bruciare. Sul posto prosegue senza sosta l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con numerosi mezzi e impegnati a circoscrivere il rogo in un’operazione che potrebbe durare diversi giorni.

Le squadre di vigili del fuoco in azione per domare le fiamme all’interno dei magazzini (Foto Zani e Corelli)

Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si era alzata poco dopo l’ora di pranzo, alimentando timori tra i residenti. Inizialmente il vento la spingeva verso il mare, ma in serata, l’odore acre del fumo si avvertiva anche in alcune parti della città.

“L’incendio è sotto controllo, ma ci vorranno cinque, forse dieci giorni per spegnere completamente le braci”, spiega Denis Lolli, responsabile dello stabilimento. Tra i materiali andati a fuoco, oltre a numerose rotoballe, che continuano ad alimentare il rogo, ci sono tre macchinari pressa-balloni. Quando il rogo è divampato l’azienda era chiusa e non si registrano feriti, anche se precauzionalmente era stata inviata sul posto un’ambulanza. L’allarme è stato dato dai vicini, che hanno notato il fumo e avvisato i soccorsi. I danni sono ingenti e in azienda li stimano in “milioni di euro”. I vicini uffici della cooperativa non sono stati intaccati. “Erano macchinari nuovi, con linee completamente a norma”, sottolinea Lolli, evidenziando l’impatto devastante per l’azienda. Al momento, le cause dell’incendio restano ignote e sono in corso indagini per chiarirne l’origine.

Nei primi momenti, la strada di accesso era stata chiusa e riservata ai mezzi di soccorso, ma successivamente è stata riaperta al traffico. Intanto, le fiamme continuano a divorare ciò che resta dei magazzini, con i vigili del fuoco impegnati in un intervento lungo e complesso. Per la Sopred l’anno nuovo si apre all’insegna della devastazione e dell’incertezza.