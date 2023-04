Incendio alla motrice di un Tir lungo l'A14 Dir a Budrio di Cotignola (Ravenna)

Cotignola (Ravenna), 20 aprile 2023. Era visibile da diversi chilometri di distanza la densa colonna di fumo nero provocata sprigionatasi a seguito dell'incendio che questa mattina, lungo la corsia nord dell’autostrada A14 Dir in territorio comunale cotignolese, ha ridotto ad una carcassa la motrice di un autoarticolato. Illeso il conducente.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. E’ successo poco dopo le 10.30 all’altezza di Budrio di Cotignola, a pochi metri dal cavalcavia di via Gaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e la Polizia Stradale di Ravenna.

In un primo momento era stato allertato il 118, il cui intervento, visto che il camionista non aveva per fortuna riportato conseguenze, è stato annullato.