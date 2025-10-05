Incendio alla Versalis di Ravenna: gatta viva per miracolo

Ravenna, 5 ottobre 2025 – E’ una storia a lieto fine quella che ieri mattina, nelle concitate ore che hanno contraddistinto il vasto incendio divampato all’interno dello stabilimento Versalis di Ravenna, ha visto come protagonista, grazie ai volontari dell’Enpa di Ravenna, ­una gatta (da poco catturata) presente in una gabbia adibita alla cattura dei felini randagi per la sterilizzazione.

Una stria a lieto fine per la 'micia'

La ‘micia’ non poteva essere soccorsa, in quanto l'accesso alla zona interessata era stato interdetto dai Vigili del Fuoco impegnati ad estinguere il rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Per la bestiola, non potendosi avvicinare nessuno, si è temuto il peggio, ma fortunatamente, dopo un paio d'ore, un dipendente della ditta, che collabora con l'Enpa, ha potuto recuperare la gabbia al cui interno, molto spaventata, c'era l'animale, avvolto da un forte odore di gomma bruciata. La micia è stata quindi presa in consegna dai volontari della locale sezione Enpa, che dopo averne verificato lo stato di salute l'hanno trasferita presso la degenza dell'associazione zoofila. Attualmente si è rasserenata ed è per fortuna in buona salute.