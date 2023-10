Incendio a Villa Pianta, devastato il capannone

Villa Pianta di Alfonsine (Ravenna), 6 ottobre 2023 – Si è protratto per diverse ore il lavoro dei vigili del fuoco nell’area, situata a lato del tratto della statale Adriatica compreso tra Villa Pianta di Alfonsine e il ponte della Bastia in prossimità di Lavezzola, dove ieri (giovedì) intorno alle 15 era divampato un devastante incendio che ha distrutto un capannone (foto), riducendo in cenere alcune decine di balle di tessuto pressato che erano accatastate al suo interno.

Rogo (per fortuna senza conseguenze a persone) che aveva pure provocato l’esplosione di pneumatici e (probabilmente) di alcune bombole di gpl, non risparmiando altro materiale.

L’intenso calore aveva fatto collassare anche buona parte della tettoia (in cemento-amianto) della struttura, con le fiamme che hanno continuato a levarsi addirittura fino alle prime luci dell’alba di oggi. Sul posto erano intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, sia dal Distaccamento di Lugo che dalla centrale operativa di Ravenna e da Portomaggiore.

In serata era giunta anche un'autobotte della capienza di 25mila litri. In attesa che il rogo si estinguesse in modo naturale, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme monitorando l’evolversi della situazione, prima che si potesse procedere alle operazioni di smassamento e di bonifica.

Ieri sera (giovedì), non essendo possibile definire entro quando l’incendio si sarebbe estinto né prevedere la direzione del vento nelle ore notturne, sia il Comune di Alfonsine che quello di Conselice avevano raccomandato, a scopo cautelativo, di mantenere chiuse porte e finestre nonché di non sostare all’aperto in caso di presenza percepita di fumo.

lu.sca.