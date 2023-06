Incendio a Voltana (Ravenna): paura per rogo al piano terra di un’abitazione

Voltana (Ravenna), 22 giugno 2023 – Le esatte cause sono al vaglio del personale tecnico dei Vigili del Fuoco, ma tutto lascia pensare che sia 'partito' da un corto circuito l’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi (giovedì) a Voltana, all’interno di un piccolo locale adibito al ricovero attrezzi, situato al piano terra di un’abitazione situata in via Fiumazzo.

Non si registrano per fortuna conseguenze a persone. Sul posto, allertati da alcune persone che risiedono nei pressi (il proprietario era infatti ad alcuni chilometri da casa) le quali hanno udito pure due esplosioni, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Faenza (provenienti dalla zona di Mezzano dove erano impegnati a causa del vasto incendio divampato ieri pomeriggio in un’area di stoccaggio temporaneo di rifiuti), i carabinieri della Stazione di Voltana e, a scopo precauzionale, un’ambulanza.